В Запсибкомбанке акция для новых корпоративных клиентов

Запсибкомбанк

В Запсибкомбанке стартовала новая акция "Активным быть выгодно" для корпоративных клиентов.

Откройте расчетный счет в Запсибкомбанке до 31 декабря включительно, получите первые 2 месяца обслуживания счета совершенно бесплатно (включая месяц открытия счета и 1 следующий месяц), а в дальнейшем обслуживайте расчетный счет по выгодным тарифам.

Это отличная возможность начать сотрудничество с крупнейшим региональным банком, оценить все преимущества обслуживания и безопасность. Надежность Запсибкомбанка подтверждена различными рейтингами:

кредитоспособный рейтинг на уровне ruА+, "Умеренно высокий уровень кредитоспособности", стабильный прогноз — рейтинговое агентство "Эксперт РА";

кредитный рейтинг на уровне АА-(RU), прогноз "Стабильный" — рейтинговое агентство "АКРА";

28 позиция рейтинга надежности из 100 банков на 2019 г. — журнал "Forbes".

"Запсибкомбанк рад и открыт сотрудничеству с новыми корпоративными клиентами. Наш многолетний опыт показывает, что индивидуальный подход Запсибкомбанка и готовность к диалогу с клиентами составляют основу успешного партнерства. Приглашаем новых клиентов по достоинству оценить обслуживание в Запсибкомбанке и воспользоваться несомненными плюсами в рамках акции "Активным быть выгодно", – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

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