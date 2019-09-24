Запсибкомбанк вошел в топ-20 рейтинга ипотечных банков

Запсибкомбанк

Эксперты финансового портала Банки.ру проанализировали рост ипотеки в России по итогам первого полугодия 2019 года. По итогам анализа рынка жилищного кредитования, Запсибкомбанк занял 17 строчку в рейтинге российских ипотечных банков по размеру ипотечного портфеля и 19 место по объему и количеству ипотечных кредитов, предоставленных за первые шесть месяцев текущего года: более 2 000 кредитов на общую сумму 4,68 млрд рублей Запсибкомбанк выдал своим клиентам. В реальном выражении это тысячи приобретенных на первичном и вторичном рынке квартир, решение насущного жилищного вопроса для молодых пар и расширение квадратуры для тех, чьи семьи стали больше.

В 2019 году Запсибкомбанк усовершенствовал линейку ипотечных предложений и предложил своим клиентам ряд выгодных условий. Оформление ипотеки, подтвердив доходы справкой по форме банка, приобретение апартаментов со скидкой от крупнейших застройщиков и агентств недвижимости, рефинансирование ипотеки, ипотека с государственной поддержкой для молодых семей с детьми под 5% годовых и многое другое стало возможным вместе с Запсибкомбанком. В сентябре банк снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,9%, что позволит клиентам не откладывать решение жилищного вопроса "на потом", а приобрести квартиру уже в текущем году.

"Мы хорошо знаем наших клиентов и стремимся сделать все возможное, чтобы облегчить процесс ипотечного кредитования, сделать его более выгодным и удобным. К нам часто обращаются те люди, кто, в свою очередь, хорошо знают Запсибкомбанк: много лет получают зарплату на карту банка, уже пользовались потребительскими кредитами. Для нас очень важно оправдывать их доверие. Решиться на приобретение недвижимости может быть непросто, и мы стараемся вместе с клиентами рассматривать разные варианты, оценивать возможности. Усердная работа приносит свои плоды: по результатам рейтинга мы попали в число банков с лучшими ипотечными показателям за первое полугодие. Главное - не цифры, а люди, которые за ними стоят, наши клиенты, которым ипотека помогла приобрести квартиру или построить дом своей мечты", - прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.