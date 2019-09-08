В Сладковском районе активно развивают рыбную отрасль

Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство достигло самого высокого в регионе объема выращенной и выловленной рыбы по итогам 2018 года - более 1 тысячи 300 тонн рыбы. Предприятие продолжает наращивать производительность, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Сладковскому товарному рыбоводческому хозяйству предоставлено в пользование 22 озера общей площадью свыше 16 тыс. га. На предприятии действует цех потрошения и заморозки рыбы мощностью до 40 тонн в сутки. Построен холодильный терминал для хранения мороженой рыбы вместимостью 450 тонн. Действует цех по переработке рыбы мощностью до 1,5 тыс. тонн в год, введена в действие промышленная установка замкнутого водоснабжения по выращиванию рыбы мощностью до 300 тонн в год, пишет ИА "Тюменская линия".

По словам главы Сладковского района Александра Иванова, добыча и переработка рыбы является приоритетным направлением экономического развития муниципалитета. Кроме того, Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство реализует два инвестпроекта, благодаря которым в Сладково будет производиться новая рыбная продукция.

В целом по Тюменской области объем производства рыбной продукции составил более 3 тыс. тонн. За последние пять лет объем выращенной в регионе товарной рыбы вырос в четыре раза. Глава региона Александр Моор отметил, что дальнейшему развитию рыбной отрасли поможет создание бренда "Тюменская рыба". Его можно будет активнее продвигать на внешних рынках сбыта.

"Исторически сложилось, что рыба - одно из важнейших природных богатств Тюменской области. Причем основные рыбные ресурсы сосредоточены именно в сельских муниципалитетах. Правительство Тюменской области ведет планомерную работу по поддержке регионального рыбохозяйственного комплекса", - подчеркнул Александр Моор.