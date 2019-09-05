СУП-2019 будет особенным

Слёт успешных предпринимателей - СУП - 13-15 сентября соберет в "Олимпийской Ребячке" молодых предпринимателей со всех регионов России. В этом году помимо традиционных True Story Fest, ярмарки инвестиций, бизнес-игры "ЗАВОД", тренингов и мастер-классов, общения с экспертами на форуме будет организованы площадки о международном партнерстве и внешнеэкономической деятельности.

О целях и новшествах форума на пресс-конференции журналистам рассказали вице-президент "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров, директор департамента внеучебной деятельности индустриального университета Дмитрий Новицкий, председатель комитета по развитию молодёжного предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Артём Андросов и председатель комитета по развитию молодёжного предпринимательства ТРО "ОПОРА РОССИИ", руководитель форума СУП -2019 Дмитрий Петрулёв.

Самое главное и уникальное в форуме СУП - это то, что предприниматели находят там идею, партнёров и инвесторов. У них есть на это время – целых 3 дня насыщенной образовательной программы и неформального общения, отметил Артём Андросов.

Создание новой для форума СУП площадки "Международное предпринимательство" обусловлено тем, что с каждым годом на форуме становится всё больше иностранных делегаций и всё больше молодых предпринимателей смотрят на иностранные рынки как площадку для развития своего бизнеса. В рамках дискуссионной площадки планируется несколько круглых столов о развитии международной коммуникации и взаимной интеграции стран в различные проекты. Планируется, что на площадке состоится открытие конфедерации молодых предпринимателей Евразийского Экономического Союза, основными темами для обсуждения станут развитие международного предпринимательства и перспективы туристического бизнеса в разных странах.

Дмитрий Петрулёв рассказал о программе форума. Первый день, 13 сентября, будет интерактивным: неформальное общение, бизнес-игра "Завод", ярмарка инвестиций, чемпионат "Ты - предприниматель", экскурсия по Тюмени.

Официальное открытие с участием главы региона Александра Моора, полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, президента "ОПОРА РОССИИ" Александра Калинина, руководителя агентства по делам молодежи Николая Бугаева, президента Европейской конфедерации молодых предпринимателей Бенджамина Кнофлера и других почетных гостей запланировано на 14 сентября. В этот же день будут работать площадки по женскому, социальному, международному предпринимательству, пройдет обсуждение внешнеэкономической деятельности. Вечером форумчан ждут менторская гостиная, большой нетворкинг и True Story Fest.

В заключительный день состоится панельная дискуссия с участием предста­­вителей крупного бизнеса, а после нее перед молодыми предпринимателями выступят предста­вители "ВКонтакте", Roistat, AmoCRM, РЖД, МТС, "Яндекса", Google. "У нас, молодых предпринимателей, часто возникает вопрос, как взаимодействовать с крупным бизнесом. В этом году мы впервые пригласили представителей корпораций Google и Yandex, желая развеять миф о том, что мы слишком малы, чтобы быть интересными этим компаниям", - отметил Дмитрий Петрулёв. С полным списком спикеров можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Участие в форуме может стать хорошим стимулом для продвижения своих бизнес-идей, уверен Дмитрий Новицкий: "Ребята из студенческой инновационной платформы защитили уже сотню проектов. Мы благодарны "ОПОРА РОССИИ" за то, что они помогают нашим студентам развиваться и выводить свои проекты из стадии идеи в готовый бизнес".

"Одним из главных направлений деятельности по реализации Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" является развитие молодежного предпринимательства. Мы поняли, что предпринимательство необходимо прививать еще со студенческой скамьи. Это дало толчок к подписанию соглашения с Российским союзом молодежи на Питерском молодежном форуме. Теперь мы готовимся к созданию бизнес-инкубатора. 7 сентября состоится первое занятие базовой кафедры предпринимательства, отрытой при Тюменском Государственном университете в 2018 году. Одно за другим: среда подсказывает идеи для того, чтобы помочь молодым предпринимателям как можно быстрее и выгоднее стартовать", - подытожил пресс-конференцию Эдуард Омаров.