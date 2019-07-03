Тюменские предприниматели получили 120 млн рублей на реализацию своих проектов

В первом полугодии 2019 года Фонд микрофинансирования Тюменской области выдал 71 заем предпринимателям на доступных и выгодных условиях. Общая сумма финансовой поддержки составила около 120 млн рублей.

Фонд предоставляет микрозаймы для бизнеса в сумме до 5 млн руб., при этом процентные ставки составляют от 3 до 7,5 процентов годовых. Микрозаймы предоставляются на любые цели, связанные с развитием предпринимательской деятельности, в том числе на приобретение производственного оборудования, техники, пополнение оборотных средств. Воспользоваться услугами фонда могут и начинающие предприниматели. С этого года у них появилась возможность получения беззалоговых микрозаймов.

Одним из успешных стартапов текущего года стала медцентр "Клиника на Губернской” в Комарово. Микрозаем предприниматели оформили на приобретение офтальмологического и отоларингологического оборудования. Сегодня в клинике работают более 20 специалистов. Благодаря собственной лаборатории с современным оборудованием, лаборатория проводит более 500 видов анализов, а также предоставляет ряд эксклюзивных обследований, которых нет в других медицинских учреждениях Тюмени.