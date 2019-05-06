Тюменцам расскажут, как правильно организовать охрану труда на производстве

По данным Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), в России 75% несчастных случаев происходят из-за банальной невнимательности персонала, спешки во время работы и безответственности руководителей. Практическая работа с руководителями организаций показала, что многие из них не имеют базовых знаний об охране труда и не знают, как обезопасить себя, как построить и проконтролировать деятельность своих подчиненных.

В России наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня производственного травматизма на предприятиях. За 2018 год зарегистрировано 4 479 случаев - на 3 % меньше по сравнению с 2017 годом. Однако нет гарантии, что прогресс продолжится.

Проблема охраны труда в России остается актуальной. Сложилось мнение, что работники могут травмироваться только на производстве, но на самом деле в абсолютно каждой трудовой сфере существует вероятность получения травмы, и это зависит от многих факторов.

21 мая 2019 года в Тюмени пройдет семинар на тему “Механизмы исполнения требований действующего трудового законодательства”. Спикером выступит Юрий Филимонов - заместитель начальника организационно-методического отдела Федеральной службы по труду и занятости, технический инспектор труда Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения, эксперт Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения ЖКК.

С 1 января 2014 года в России система управления охраны труда (СУОТ) по закону стала прямой обязанностью работодателя, независимо от штата предприятия. Большую часть подобных вопросов гораздо проще и быстрее решить на этапе соблюдения требований, чем в решении последствий.

На семинаре Юрий Филимонов расскажет:

как руководителю и сотрудникам избежать производственных травм;

какие меры нужно принять, если это все-таки произойдет;

как внедрить в компанию СУОТ;

даст практические рекомендации о том, как изменить локальные нормативные акты работодателя, чтобы они соответствовали новым требованиям законодательства.

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