Google Pay стал доступен держателям карт Visa Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк запустил сервис бесконтактной оплаты Google Pay. Держатели карт Visa банка получили возможность пользоваться удобным и безопасным мобильным сервисом, совершая покупки во всех магазинах, где принимаются бесконтактные платежи.

Google Pay работает на устройствах с операционной системой Android 5.0 или выше и поддержкой технологии бесконтактной оплаты – NFC*. Вся информация в Google Pay надежно защищена: личные данные и сведения о карте заменяет номер виртуального счета. При утере или краже телефона можно дистанционно заблокировать устройство или удалить с него все личные данные, воспользовавшись функцией операционной системы Android "Найти устройство".

С помощью Google Pay можно оплачивать покупки в онлайн- и офлайн-магазинах. Чтобы начать пользоваться платежным инструментом, клиенту необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту Visa Запсибкомбанка в приложение Google Pay.

"Мы рады предоставить своим клиентам возможность проще, удобнее и безопаснее совершать свои повседневные покупки с Google Pay. Теперь не нужно носить с собой кошелек или банковскую карту, достаточно просто разблокировать телефон и поднести его к платежному терминалу. В Google Pay можно добавлять сразу несколько карт на несколько разных мобильных устройств, в том числе хранить данные карт лояльности", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Запсибкомбанка Иван Бочарников.

Узнайте больше о сервисе Google Pay. Чтобы получить карту Visa Запсибкомбанка, нужно подать заявку на дебетовую или кредитную карту на сайте, а также в офисах банка.