Более трехсот нарушений в сфере закупок выявили прокуроры

За первый квартал 2019 года В Тюменской области прокуроры выявили 351 нарушение закона в сфере закупок. К дисциплинарной ответственности было привлечено 79 лиц, к административной — 39, также было возбуждено 1 уголовное дело.
Так, в Тюмени прокуратура установила нарушения сроков оплаты по контрактам у трех заказчиков. Это МКУ "Тюменьгортранс", ГБУЗ ТО "Областная стоматологическая поликлиника", ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".
В отношении должностных лиц этих учреждений было возбуждено три административных дела, в результате комитет по контролю в сфере закупок Тюменской области оштрафовал их на общую сумму 90 тыс. руб.
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