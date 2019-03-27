В Надыме отпраздновали День оленевода

Запсибкомбанк

В марте в Надыме состоялся яркий, красивый и спортивный праздник, определивший самых ловких, сильных и быстрых оленеводов региона, – XXIV Открытые соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала. За главный приз боролись 17 команд-участниц.

Праздник уходит корнями в середину прошлого столетия и до наших дней отмечается с особым размахом. Помимо соревнований, на льду озера Янтарного были организованы автомобильные гонки.

Коллектив ДО № 29 "Надымский" в числе жителей и многочисленных гостей города с удовольствием наблюдал за концертно-развлекательной программой. Кроме того, Запсибкомбанк оказал финансовую помощь в приобретении призового фонда мероприятия.

"День оленевода – праздник коренных народов Севера, в Надыме он всегда проходит зрелищно и является одним из самых значимых событий Ямала! Активное участие в мероприятии для Запсибкомбанка стало традиционным, позволяющим не только поддержать участников соревнований, но и получить яркие и незабываемые эмоции", – рассказывает директор ДО № 29 "Надымский" Елена Кокшарова.