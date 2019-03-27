Застройщика FIFTY FIFTY обязали убрать рекламу своих квартир

В Тюмени нарушения закона о рекламе выявили в деятельности ООО "Транспромжилстрой-2005". Внимание прокуратуры привлекла рекламная конструкция на фасаде жилого комплекса FIFTY FIFTY, сообщающая о продаже квартир в этом доме.

"Согласно федеральному закону "О рекламе" эксплуатация рекламных конструкций допускается при наличии разрешения на эксплуатацию, выданного органом местного самоуправления. Такое разрешение у организации отсутствует", — уточняют в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

За административное нарушение директора ООО "Транспромжилстрой-2005" оштрафовали на 3 тыс. рублей, застройщиком были приняты меры к демонтажу рекламной конструкции.

Напомним, долгострой в границах улиц Профсоюзная — 50 лет Октября — Северная — Оловянникова застройщика ООО "Транспромжилстрой-2005" был введен в эксплуатацию в марте этого года. Строительство дома было начато еще в 2012 году, и хотя он был практически готов, его ввод неоднократно переносился застройщиком.

Пока ЖК не был введен в эксплуатацию, ООО "Транспромжилстрой-2005" успело получить еще один штраф из-за нарушений в рекламе. УФАС России по Тюменской области оштрафовало "Транспромжилстрой-2005" на 100 тыс. рублей за рекламу, которая велась, когда срок действия разрешения на строительство объекта истек.