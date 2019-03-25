InnoWeek-2019 и Битва стартапов пройдут в Тюмени в конце мая

Третий инновационный форум "Неделя инноваций в Тюменской области - "InnoWeek-2019" пройдет с 21 по 24 мая в Тюменском технопарке. На нем же состоится отбор лучших инновационных бизнес-проектов - Битва стартапов.

В 2019 году к участию приглашаются юридические, физические лица и команды, реализующие инновационные проекты в 3-х направлениях: искусственный интеллект, IT для госсектора, нефтегазодобыча и сервис. Победители Битвы стартапов разделят призовой фонд в 10 млн рублей. Готовность стать экспертами форума уже подтвердили представители Фонда "Сколково", Отраслевого союза "Нейронет", ФРИИ и Ассоциации инновационных регионов России.

Ежегодно в отборе участвуют десятки молодых российских и зарубежных команд. За три года существования Битва стартапов в Тюмени зарекомендовала себя как эффективная площадка взаимодействия между высокотехнологичными проектами, инвесторами, институтами развития и представителями крупных отраслевых компаний.

Управляющий инвестиционным портфелем Фонда развития интернет-инициатив Сергей Негодяев в прошлом году высоко оценил уровень организации площадки и ее значение: "Мы ошеломлены количеством и качеством проектов, которые увидели здесь. У нас уникальная ситуация, мы еще никогда в жизни ни в одном регионе не брали столько компаний за один день".

Заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства в Тюменской области Антон Машуков: