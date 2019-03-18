Обновленная линейка ипотечных программ от Запсибкомбанка: еще проще и доступнее

Запсибкомбанк

В рейтинге банков по ипотечному кредитованию Запсибкомбанк занял 20-е место в Высшей ипотечной лиге по объему выданных кредитов*. Это еще раз подтверждает, что Запсибкомбанк, продолжая двигаться вперед, обладает высоким уровнем доверия среди клиентов. Банк регулярно предлагает широкий спектр программ по жилищному кредитованию, ориентируясь на потребности клиентов:

Ипотека с материнским капиталом – возможность использовать действующий сертификат в сумме первого взноса. Ставки устанавливаются как при сумме взноса 20% от стоимости недвижимости, при этом собственных накоплений требуется только 10%.

Возможность приобрести в кредит жилье в любом городе, даже там, где нет офиса Запсибкомбанка. При этом ипотека оформляется как без залога, так и под залог другой недвижимости, имеющейся в собственности. Приобретайте второе жилье в более благоприятном климате, например в Сочи, и приезжайте к морю чаще, чем вы привыкли это делать во время отпуска.

C новой программой "Ипотека по 2 документам" банк упростил процедуру подачи заявки: требуется только паспорт и справка о доходах по форме банка (без справки 2-НДФЛ).

В весенний период набирают актуальность специальные ипотечные программы – на приобретение земли и строительство дома. С программами от Запсибкомбанка вы можете решить практически любой жилищный вопрос, в том числе в формате загородной недвижимости.

"Я советую клиентам оформить ипотеку по еще комфортным ставкам и ценам на недвижимость. Ведь есть очевидные предпосылки для роста себестоимости жилья. Вырос НДС, как следствие вырастут цены на строительные и отделочные материалы, произойдет переход на работу с эскроу-счетами, в связи с чем вырастут и затраты застройщиков. Все это может привести к удорожанию квадратного метра. Также хочу напомнить, что с покупки квартиры у вас есть возможность вернуть 13% от стоимости приобретаемого жилья "живыми" деньгами. А если квартира оформлена в ипотеку, то у вас также есть право на налоговый вычет с суммы выплаченных процентов по ипотеке. Итого максимальная сумма, которую можно вернуть, составляет 650 000 рублей", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Также, по словам директора ДРБ, можно снизить ставку, которая повлияет на итоговую сумму покупки, оформив ипотеку у партнеров банка – застройщиков, риелторов (со списком партнеров можно ознакомиться в офисе банка) – на специальных условиях. Например, можно приобрести земельный участок в пригороде Тюмени в ипотеку от Запсибкомбанка, при этом ежемесячный платеж составит до 7 000 руб./мес. на участок в 6 соток с коммуникациями.