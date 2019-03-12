Запсибкомбанк поздравил победителей конкурса "Педагог года – 2019"

Запсибкомбанк

В конце февраля в Ишиме прошел заключительный этап конкурса профессионального мастерства "Педагог года города Ишима – 2019". В нем приняли участие 34 педагога различных образовательных учреждений города. Состязания состоялись в трех номинациях: "Учитель года", "Воспитатель года", "Педагог-логопед года". Основной целью конкурса является формирование положительного имиджа образования и гражданской значимости российского педагога в обществе.

Ежегодно активное участие в проведении данного мероприятия принимает ДО № 17 "Ишимский". В этом году банк выступил в качестве партнера, предоставив призы победителям в номинации "Учитель года".

"ДО № 17 "Ишимский" в рамках сотрудничества с Администрацией Ишима традиционно участвует в значимых мероприятиях города. Поддержка конкурса "Педагог года города Ишима" – это своего рода вклад в развитие мастерства и утверждение приоритетов образования в обществе", – прокомментировал директор Сергей Владимирович Соколов.