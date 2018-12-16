Тюменские УК будут работать над улучшением качества своих услуг

С 2019 года изменятся требования к работе управляющих компаний. Тюменские организации уже готовятся к нововведениям, сообщила начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая.

В течение 2018 года 42 управляющих компании Тюменской области выполнили требования к наименованию и изменили свои названия, дублирующие другие УК. По словам Ларисы Боровицкой, одинаковые названия УК вводили потребителей в заблуждение. Всего насчитывалось 63 таких организаций. Восемь компаний решили не переименовываться, а добровольно отказаться от лицензии. У десяти УК лицензии были аннулированы в судебном порядке. остаются три управляющие организации, вопрос по которым находится на стадии решения.

Осенью 2018 года был введен перечень грубых нарушений, за повторное совершение которых в течение года управляющая компания может лишиться управления домом, а в отдельных случаях – всего жилого фонда. В этот список вошли ненадлежащее содержание общего имущества, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью, непроведение гидравлических испытаний системы отопления, отсутствие договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования и лифтов, незаключение договора с ресурсными организациями, задолженность перед ресурсниками, отказ передавать техдокументацию, непрекращение деятельности по управлению домами в течение трех дней с момента исключения сведений из реестра лицензий, а также нарушение в работе аварийно-диспетчерской службы (АДС).

Последний пункт вступит в силу с 1 марта 2019 года, когда все аварийно-диспетчерские службы перейдут на новые правила, которые четко прописаны в постановление правительства РФ №331. В документе учтены основные нюансы - сроки устранения аварии, наименование работ, проводимых аварийной, порядок приема и регистрации заявок от жильцов. Уточнения в законодательстве, по мнению Ларисы Боровицкой, помогут потребителям получать более качественные услуги, а УК всегда смогут держать руку на пульсе и вовремя реагировать на любые штатные и внештатные ситуации, пишет "Тюменская область сегодня".