В Запсибкомбанке начинается "Время подарков"

Запсибкомбанк

В преддверии новогодних праздников Запсибкомбанк запускает акцию "Время подарков". Участие в ней могут принять держатели дебетовых и кредитных карт, самые активные получат к Новому году по 45 000 рублей. Вручение призов состоится до 29 декабря.

Чтобы претендовать на подарок, нужно выполнить два условия:

1. Зарегистрироваться в акции "Время подарков" с 9 ноября по 10 декабря 2018 года:

- на сайте банка;

- отправив SMS с цифрой 5 на любой номер сервиса "Мобильный банк", в том числе на короткий номер 2100;

- отправив ответное сообщение с цифрой 5 на сообщение, полученное от банка в Viber;

- нажав кнопку "Участвовать" в письме, полученном от банка по электронной почте.

В случае если номер, с которого отправлено сообщение о регистрации, не занесен в системы банка как контактный телефон, регистрация в акции не будет учтена. Поэтому нужно проверить актуальность имеющегося в банке вашего номера телефона у сотрудника Запсибкомбанка.

2. Активно совершать покупки по карте Запсибкомбанка.

Нужно оплачивать покупки дебетовой или кредитной картой Запсибкомбанка с 9 ноября по 20 декабря 2018 года и следить за периодами, когда банк увеличивает шансы на победу. Побеждает самый активный.

"Ноябрьские распродажи уже стартовали, и до предновогодних хлопот осталось совсем немного. С Запсибкомбанком ваши расходы могут превратиться в доходы. Просто совершайте покупки по карте Запсибкомбанка и участвуйте в розыгрыше денежных призов в размере 45 000 рублей. Мы предусмотрели широкий выбор возможностей для увеличения шансов на победу. Регистрируйтесь и внимательно следите за информацией от банка, чтобы использовать все возможности стать обладателем денежного приза. Чтобы быть в курсе, оставьте свой e-mail или номер телефона у сотрудника банка или в Интернет-Банке, чтобы первым получать информацию", – отметил директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8-800-100-5005, на сайте, а также в любом отделении банка.