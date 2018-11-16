ЮТэйр проведет ночную распродажу авиабилетов

16 ноября в Utair стартует ночная распродажа. Авиакомпания дарит 30% скидку на билеты почти по всем направлениям при покупке билетов туда-обратно для полетов с 26 ноября по 23 декабря.

Скидка действует на все полеты Utair, кроме полетов из Москвы в Анадырь, Грозный, Когалым, Курган, Махачкалу, Магас, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Нахичевань, Самару, Сыктывкар, Усинск, Ухту и обратно, а также из Тюмени в Минеральные Воды, Краснодар, Сочи и обратно.

Рассылка промокода на скидку, который будет действовать до 8 часов утра 17 ноября (время московское), участникам бонусной программы Utair Status начнется в 22:00 16 ноября. Зарегистрироваться в программе можно на сайте www.utair.ru или в мобильном приложении, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В предновогодние дни важно завершить все неотложные дела, чтобы без хлопот провести праздники в кругу родных. Utair дарит 30% скидку на полеты с конца ноября до конца декабря. Пассажиры смогут решить свои срочные вопросы, встретиться с друзьями из других городов и вернуться домой, чтобы подготовиться к семейному торжеству", — добавила вице-президент по маркетингу "Utair — Пассажирские авиалинии" Алина Щербинина.