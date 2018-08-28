В Запсибкомбанке открыт первый специальный счет застройщика

Запсибкомбанк

Первый специальный счет застройщика для некоммерческой организации "Пуровский фонд жилья и ипотеки" открыт в Запсибкомбанке.

В связи с изменением законодательства для субъектов долевого строительства, Запсибкомбанк запустил новый сервис по открытию и сопровождению операций по специальным счетам застройщика в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Запсибкомбанк оперативно отреагировал на изменения законодательства и создал условия для обслуживания тех корпоративных клиентов, которые занимаются строительством многоквартирных домов и объектов недвижимости.

"С Пуровским фондом жилья и ипотеки Запсибкомбанк сотрудничает уже 14 лет. За годы плодотворного сотрудничества мы не раз удостоверились в обоюдной надежности и стабильности. И сейчас, когда законодательство изменилось, Запсибкомбанк оперативно предоставил сервис для своего клиента", – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Пуровский фонд жилья и ипотеки создан в октябре 2001 года по инициативе администрации Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа и в целях стимулирования жилищного строительства и развития ипотечного кредитования на территории муницпального образования. За период деятельности на территории района фондом сданы в эксплуатацию 33 жилых дома с общей площадью квартир 80,5 тыс. кв. м (1 494 квартиры).

Запсибкомбанк приглашает и другие организации, которые строят многоквартирные дома и объекты недвижимости, на открытие специальных счетов. Чтобы узнать подробности, можно оформить заявку на звонок или выезд специалиста банка.