В сельскохозяйственных районах Тюменской области начались уборочные работы

18:32 19 августа 2018
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agroelita.com
| Фото: agroelita.com

В Тюменской области стартовали уборочные работы. Одними из первых к сбору урожая приступили сельхозпредприятия Тюменского района. 

Аграриям "Столичного" предстоит собрать урожай на площадях свыше 49 тыс. га. Около 19 тысяч из них заняты зерновыми и зернобобовым, почти две с половиной тысячи - картофелем, около 600 - овощами. Кормовые культуры, в числе которых многолетние и однолетние травы и кукуруза, занимают в районе порядка 25 тыс. га земли, технические (рапс) – почти 500 га.

В нескольких хозяйствах уже завершена плановая заготовка сена. "Ясень-
Агро", АО "Успенское" и птицефабрика "Боровская" выполнили свои планы на
100%, а учхоз аграрного университета Северного Зауралья даже перевыполнил норму. Всего по району показатель достигает 94%, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

В заготовке сенажа в Тюменском районе в этом году лидером стал совхоз
"Ембаевский", добившийся 140% от плана. 

Два крестьянских хозяйства "Александр" и "Рассвет" уже приступили к уборке
раннего картофеля. Овощи открытого грунта в эти дни убирают четыре
предприятия: ООО "Ясень-Агро", ООО "Агротеховощ", КХ "Александр" и КХ
"Рассвет".

Теги: аграрии , АПК , сельское хозяйство , Тюменский район , уборочная кампания
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