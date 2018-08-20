В сельскохозяйственных районах Тюменской области начались уборочные работы

В Тюменской области стартовали уборочные работы. Одними из первых к сбору урожая приступили сельхозпредприятия Тюменского района.

Аграриям "Столичного" предстоит собрать урожай на площадях свыше 49 тыс. га. Около 19 тысяч из них заняты зерновыми и зернобобовым, почти две с половиной тысячи - картофелем, около 600 - овощами. Кормовые культуры, в числе которых многолетние и однолетние травы и кукуруза, занимают в районе порядка 25 тыс. га земли, технические (рапс) – почти 500 га.

В нескольких хозяйствах уже завершена плановая заготовка сена. "Ясень-

Агро", АО "Успенское" и птицефабрика "Боровская" выполнили свои планы на

100%, а учхоз аграрного университета Северного Зауралья даже перевыполнил норму. Всего по району показатель достигает 94%, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

В заготовке сенажа в Тюменском районе в этом году лидером стал совхоз

"Ембаевский", добившийся 140% от плана.

Два крестьянских хозяйства "Александр" и "Рассвет" уже приступили к уборке

раннего картофеля. Овощи открытого грунта в эти дни убирают четыре

предприятия: ООО "Ясень-Агро", ООО "Агротеховощ", КХ "Александр" и КХ

"Рассвет".