В пустые озера Тюменской области выпустят рыбу

Зарыбление озер станет одной из главных задач тюменских рыборазводчиков на ближайшие годы. Этому поспособствует ограничение вылова для рыбаков-любителей на арендованных водоемах.

Как пояснил президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев, в регионе из тысяч озер арендовано производителями только около 200. Это связано со свободным доступом рыбаков-любителей к этим водоемам: предприятие вкладывало средства в очистку озера, икру, подращивание мальков, а потом рыбаки вылавливали выращенную рыбу.

"Теперь по решению Верховного суда рыбакам-любителям запретили вылов на арендованных озерах без согласования с пользователем. Это дает надежду, что разводчики рыбы получат больше возможностей, чтобы реализовать свои проекты", - отметил Руслан Цицкиев.

Например, Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство в одно из озер района уже запустило маточное стадо муксуна и уже работает над новыми планами, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.