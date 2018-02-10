Вклады клиентам Сибирского банка реконструкции и развития возместит Запсибкомбанк

ПАО "Запсибкомбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения по вкладам вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям Сибирского банка реконструкции и развития (Тюмень), сообщается на сайте государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

Для обеспечения выплаты возмещения по вкладам вкладчикам банка-банкрота, проживающим в городе Шумерля (Чувашская Республика) будет проведен дополнительный конкурс по отбору банков-агентов. О результатах этого конкурса информация появится на на сайте Агентства в не позднее 14 февраля 2018 года.

Напомним, Центробанк 6 февраля этого года лишил Сибирский банк реконструкции лицензии на осуществление банковских операций. При этом было отмечено, что резкое ухудшение финансового положения в кредитной организации произошло из-за крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, в последней декаде января, а также пропажи из кассы банка значительной суммы денег.

Возмещение по вкладам будет в размере 100 процентов суммы всех счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения по вкладам можно узнать по телефону горячей линии агентства (8-800-200-08-05), а также на сайте "Агентства по страхованию вкладов".