Рыбоводческое хозяйство в Сладково наращивает мощности

Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство добыло 1 340 тонн рыбы по итогам 2017 года, что является одним из самых высоких показателей за последние годы.

Как сообщил президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев, такие показатели стали результатом работы по зарыблению озер, а также модернизации предприятия.

"Завершился очередной этап модернизации: пристроили большое арочное помещение, смонтировали мощный биофильтр. За счет этого расширились мощности бассейна и улучшилась фильтрация воды. Завод стал более универсальным и сейчас подходит как для холодноводной, так и для тепловодных видов рыбы", - поделился он.

Так, на заводе теперь можно выращивать форель, муксуна, осетра, любую востребованную потребителем и перерабатывающими предприятиями рыбу. В настоящее время предприятие сосредоточилось на добыче форели и муксуна. Планируемая мощность завода – от 250 до 300 тонн рыбы в год, пишет пресс-служба правительства Тюменской области.

