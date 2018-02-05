Малый и средний бизнес получат кредиты под 6,5% годовых

Запсибкомбанк вошел в число уполномоченных банков для участия в Программе кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году по льготной ставке 6,5% годовых. Данная программа разработана Министерством экономического развития РФ и является мерой государственной поддержки МСП.
Это значит, что субъекты МСП смогут получить кредит в Запсибкомбанке по льготной процентной ставке – 6,5% годовых.
Основные условия кредитования по данной программе:
кредитный договор заключен в период с 1 января до 30 ноября 2018г.;
кредит предоставлен в рублях;
процентная ставка по кредиту для субъектов МСП составляет 6,5% годовых;
сумма кредита по кредитному договору составляет не менее 3 млн. рублей;
суммарный объем кредитов, которые могут быть выданы одному заемщику, не может превышать 1 млрд. рублей на инвестиционные цели или 100 млн. рублей на пополнение оборотных средств.
Льготное кредитование распространяется на краткосрочные кредиты (до 3 лет) для пополнения оборотных средств и долгосрочные инвестиционные кредиты (до 10 лет).
Заемщики должны соответствовать требованиям данной программы:
деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь, туристская деятельность, здравоохранение и утилизация отходов, бытовые услуги, общественное питание (кроме ресторанов), торговля в моногородах и Дальневосточном федеральном округе);
положительная кредитная история, отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты;
статус налогового резидента Российской Федерации;
отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
отсутствие задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате.
"Участие банка в программах льготного кредитования Министерства экономического развития РФ и других программах государственной поддержки бизнеса, безусловно, значимо для Запсибкомбанка. Наш слоган "Главное – быть полезным!", а возможность выдавать кредиты субъектам МСП по льготной ставке – значит быть полезными для бизнеса и способствовать его развитию. Впервые на рынке кредитования малый и средний бизнес могут получить кредит под ставку 6,5% годовых, при этом процедура выдачи кредита не будет отличаться от стандартного процесса, ни по пакету документов, ни по скорости принятия решения", - прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.
Обращайтесь за подробной информацией по кредитованию в рамках данной программы в офисы Запсибкомбанка. Закажите заявку на звонок сотрудника Запсибкомбанка для консультации.
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