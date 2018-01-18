Запсибкомбанк поможет накопить деньги на мечту

Запсибкомбанк

Уже давно планируете начать откладывать деньги на крупную покупку, отпуск или просто на мечту, но не знаете, с чего начать, или хотите сохранить полученную премию, чтобы не истратить на мелочи?

1. Выберите подходящий вклад в Запсибкомбанке

Если вы хотите получить доход к определенной дате (отпуску или крупной покупке), вам подойдет вклад "Я надежен", при этом вы сами выбираете срок вклада (от 91 до 730 дней) или сезонный вклад "Моя Мечта".

Хотите получать доход со свободных средств или не готовы откладывать деньги на долгий срок, потому что они могут потребоваться в любой момент? Со вкладом "Я успешен" пополнять счет и снимать деньги можно в любое время без потери процентов.

Если верите в валюту - для вас вклад "Мультивалютный". Храните и пополняйте денежные средства в трех валютах: рубли РФ, доллары США, евро. В любой момент вы можете перевести средства между счетами вклада, например, при смене курса валют, начисленные проценты при этом сохраняются.

2. Используйте все бонусы для вкладчиков, если у вас есть карта Запсибкомбанка

Вы можете открыть вклад в банкомате или со своего компьютера в личном кабинете бесплатного сервиса "Интернет-Банк" на более выгодных, чем в офисе, условиях – возможна прибавка к ставке 0,25% годовых.

Вы получаете зарплату на карту Запсибкомбанка, вас ждет прибавка к ставке 0,5% годовых.

Управляйте своими сбережениями 24 часа в сутки 7 дней в неделю в личном кабинете сервиса "Интернет-Банк".

"У каждого есть своя мечта, которую мы стремимся обязательно осуществить. Запсибкомбанк предлагает разные условия по вкладам, из которых вы можете выбрать тот, который наиболее подходит вашим целям. А еще каждый наш вкладчик может стать участником акции "Мечты на миллион" и выиграть миллион рублей, который поможет исполнить ту самую мечту. Хочу отметить, что минимальная сумма для открытия вклада через банкомат или Интернет-Банк – всего 1 000 рублей, а это значит, что есть еще один повод, чтобы начать откладывать деньги уже сегодня", - прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8-800-100-5005, на сайте, а также в любом офисе банка.