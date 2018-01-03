Тюменские школьники создали прибор для Ишимского мясокомбината

Устройство для обрезки элементов упаковки, которое будет использоваться на Ишмском мясокомбинате, собрали ученики одной из тюменских школ в робо-лабе Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области, сообщает "Вслyх.рy".

"Прибор — это, по сути, конвейер с ножами для обрезки элементов упаковки, который управляет дистанционно. "Ножи мы пока еще отрисовываем. Как только их модель будет готова — закажем изготовление деталей", - сообщил руководитель отдела развития робототехники "РИО Центра" Айдарбег Ережепов.

Он рассказал, что ребята создали конвейер за учебный год. Оборудование заказал сам мясокомбинат благодаря департаменту информатизации Тюменской области.

"Департамент направлял письмо крупным предприятиям области с запросом, какие у них есть потребности, какие процессы им необходимо автоматизировать, какие задачи можно предложить детям. И мясокомбинат — одно из предприятий, которое откликнулось на призыв и сделало такой заказ", - пояснил Айдарбег Ережепов.

Мясокомбинат за созданный конвейер также рассматривает возможность материальной компенсации труда.