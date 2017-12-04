Новогодние предложения для корпоративных клиентов ПАО "Запсибкомбанк"

Запсибкомбанк

Предновогодняя пора – активное время, особенно для предпринимательского сообщества. Бизнесмены стремятся завершить текущие дела и сформировать основу для будущих проектов. Для клиентов, развивающих свой бизнес в любое время года, Запсибкомбанк разработал специальное новогоднее предложение – кредит без залогового обеспечения.

Кредит "Новогодний" - это возможность получить кредит на развитие бизнеса или пополнение оборотных средств без залогового обеспечения, только под поручительство собственников бизнеса.

"По данным исследований мнений предпринимательского сообщества, отсутствие залогового обеспечения является одним из главных стоп-факторов при получении кредитов малым и средним бизнесом. Именно поэтому для клиентов, регулярно проводящих операции по расчетному счету в ПАО "Запсибкомбанк", разработан кредит "Новогодний". Максимальная сумма рассчитывается в зависимости от оборотов клиента по расчетному счету, а залоговое обеспечение не требуется. Если же у клиента положительная кредитная история, то банк предложит сниженную процентную ставку, что делает предложение по-настоящему "Новогодним". Развивайте свой бизнес в партнерстве с ПАО "Запсибкомбанк", - прокомментировала вывод нового продукта директор дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.

Подробные условия кредита "Новогодний" уточняйте в любом отделении банка или закажите звонок кредитного специалиста.