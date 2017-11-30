В Тюмени обсудили, как на одном рынке могут развиваться федеральные сети и региональный бизнес

Согласно последним социологическим исследованиям, 86 процентов тюменцев за покупками ходят в маркеты крупных федеральных сетей – местные магазины, по ряду объективных и субъективных причин, не выдерживают конкуренции и сдуваются, есть вопросы по реализации готовой продукции и у региональных производителей. В октябре-ноябре Центр социального проектирования "Платформа" по просьбе ряда федеральных структур провел в Тюмени исследование взаимоотношения с поставщиками и региональными сетями.

Перспективы тюменского предпринимательства и возможные варианты сотрудничества с крупными игроками рынка обсудили 28 ноября представители власти, бизнеса и общественных организаций. О результатах среза общественного мнения участникам круглого стола рассказал руководитель "Платформы" и автор исследования Алексей Фирсов.

Тюмень под прицел социологов попала неслучайно: "Почему Тюмень? Здесь есть несколько важных индикаторов для социологической работы. Это высокие платежеспособность и спрос населения, соответственно люди ведут себя не в рамках социальной депрессивности, а более осознанно. Поздний, но активный приход сетей федерального типа стал отчасти шоком для местного бизнеса – когда сначала вроде бы в стратегиях федеральных сетей не было политики выхода за Урал, а потом начали появляться логистические центры – это произвело эффект внезапности для ряда региональных производителей и сетевиков", – отметил Фирсов.

Еще одна особенность – в Тюмени есть апробированные формы консолидации местного бизнеса для защиты своих интересов – "грубо говоря, это не тот случай, когда пришли новые игроки, и все сразу стало по-новому – предпринимательская среда оказалась упругой с точки зрения социальности". Кроме того, в регионе работают собственные торговые ритейлы, нетипичность их заключается в интеграции местного производителя и сети.

В Тюмени пересеклось несколько серьезных групп интересов и целевых аудиторий.

Население. Жители области ориентированы на крупные сети: 86% закупаются в сетевых магазинах, потому что там широкий ассортимент и товар на виду, можно экономить на скидках, хороший сервис и так далее. Не мешает этому и развитый локальный патриотизм: многие считают, что наши продукты более качественны и безопасны. Сети приняли запрос – местные продукты появились на полках супермаркетов.

Малый бизнес. По оценкам исследования, он оказался психологически не готов к серьезным рыночным изменениям, и больших перспектив для себя не видит. По мнению владельцев небольших магазинов, их положение может улучшить ограничение до 50-60% "чужаков" в регионе. Однако проблемы лежат глубже. Введение государственных информационных систем, онлайн-касс, лицензирование отдельных видов торговли, высокий ценник при закупке – для предпринимателей это ощутимые расходы при общем снижении доходности бизнеса. По мнению экспертов, если частники перестанут работать в формате больших магазинов, пытаясь удовлетворять все запросы покупателей, а сосредоточатся на поиске уникальной для себя ниши или же выйдут на сотрудничество с сетями по принципу "магазин в магазине", то у них есть все шансы на дальнейшую жизнь.

Производители. Большая часть сильно интегрированы в местную среду, но, как указывают исследователи, тоже не имеют ясных планов развития и реагирования на новую ситуацию ввиду того, что есть растерянность, выжидательная позиция без заметных собственных стратегий. "Позиции местных производителей очень разные и зависят от того, насколько удалось наладить сотрудничество с сетями, – отмечает Фирсов. – Есть отличные примеры, когда крупные сети используются как преимущество для маркетинга, рекламы продукта, повышения лояльности покупателя, а после раскрутки производители создают собственные торговые точки. От маркетинговой поддержки в крупных сетях они получают сегмент сбыта. Есть и те, кто заявляет, что рынок соседних регионов не нужен и "к нам пусть не идут". Такие настаивают на жестком квотировании федеральных сетей, уповают на протекцию со стороны региональных властей и участие в переговорном процессе с ритейлом.

Федеральные сети. Перевалив за Урал, компании интенсивно осваивают территории. Сегодня они меняют политику в отношении тюменских производителей и, по словам Фирсова, ведут конкурентную борьбу друг с другом за поставщиков – местная продукция на витринах способствует большей лояльности покупателей. И это на руку товаропроизводителям.

Региональная власть – важный участник всех процессов. "С одной стороны, она заинтересована в крупном федеральном ритейле, потому что он обеспечивает стабильность и помогает снизить социальные риски, с другой стороны – местные производства и бизнес, которым нужно развиваться", – отмечает Алексей Фирсов.

По мнению социологов, преодолеть конфликт интересов групп помогут открытый диалог по расширению местных товаров в сетевом ритейле, создание дополнительных инструментов, поддержка и перепрофилирование магазинов "у дома" и закупочные союзы, повышение культуры обслуживания и так далее.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев с основными выводами исследования согласен: "Проблема в том, что у местных сетей нет желания стратегически планировать, а у местных производителей низкая заинтересованность в сотрудничестве с розничными покупателями. Нужно проводить обучающие программы для ритейла и производителей, поскольку мы видим абсолютное непонимание сторонами друг друга".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло отметила: "Доклад правильный и настроение предпринимателей передано точно. Выживут только сильнейшие и клиентоориентированные. При этом надо менять государственную политику в области малого бизнеса".

"Нужно создавать благоприятную среду для развития мелкой торговли, – считает президент Ассоциации малых и микропредприятий в сфере торговли Тюмени Владимир Панов. – Сегодня в этом сегменте комплекс проблем: налоги, тарифы, штраф – много всего. Но об этом, к сожалению, никто не говорит. Все сводится к тому, что "да, сети, никуда от этого не денешься, малая розница – ищите дополнительные формы выживания".

Мнение о том, что малому бизнесу может помочь кооперирование, поставил под сомнение президент торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин: "Никогда этого не будет. В ментальности наших предпринимателей нет понятия объединения вокруг чего-то. В регионе работают торгово-промышленная палата, "Деловая Россия", "Опора России", ассоциации, но все равно каждый себе на уме, у всех разные способы ведения бизнеса – объединиться и разработать единый регламент работы с поставщиками, в том числе определить правила игры с крупным ритейлом они не смогут".

Представитель компании "КРиММ" Денис Медведев отметил: "Как производители мы за расширение сетей, что касается собственной розницы – нам тяжело, мы не можем конкурировать в плане торговли".

Председатель комитета по инновациям Антон Машуков напомнил, что для крупных производителей сети – значительный канал продаж, и они заинтересованы в их расширении. Малым и производящим уникальные товары (иван-чай, например) сети не подходят в принципе. Предпринимателям стоит подумать о приложении интеллектуальных усилий к тому, каким образом продукцию сбывать. "Малый бизнес должен предлагать потребителю что-то особенное и интересное. Он может адаптивно меняться, и в этом его преимущество. Машина же в виде "Магнита" развернется не быстро, реагируя на вызовы и изменения. Конкуренцию надо воспринимать условно, и она должна быть не на поле ритейла: цена, стандартизация, логистика – по этим сегментам сети безусловные лидеры. Между тем есть позиции, и опрос это показал, в которых можно преуспеть. Улучшение и развитие сервиса – одно из этих направлений", – считает Машуков.

Ставку на улучшение обслуживания сделала в июне этого года компания "Золотые луга", организовав доставку молочной продукции по Тюмени, в сентябре сервис появился и в Екатеринбурге. Благодаря SMM-работе и прописанной стратегии компании за август удалось увеличить продажи, отметила специалист по связям с общественностью компании "Золотые луга" Ирина Пузырева.

Руководитель хлебокомбината "Абсолют" Марина Матюшкина уверена: перспективы малого бизнеса и небольших производителей все-таки в консолидации сил. "Только в объединении сил и производителей, и розничной сети будущее местных товаропроизводителей. Наш холдинг (хлебокомбинат входит в состав ЗАО "Фатум" – прим. ред.) объединился с "Алкомаркетом", нижнетавдинским производителем яйца, сетью магазинов "Саяны", которые поставляют заморозку на прилавки, и другими компаниями. Много говорили о том, что сложно товаропроизводителям конкурировать на полке, но нельзя забывать, что если мы не будем поддерживать товаропроизводителя, то мы можем лишиться рабочих мест. Если мы не обеспечим свой продукт на полках ритейла, то очень сложно будет конкурировать. Хотя правильнее говорить не о конкуренции – нужно содействовать друг другу, нужно договариваться с торговыми сетями. Мы для себя открыли этот путь и поняли, что есть такая возможность. Теперь наш хлеб продается в гипермаркете. В работе с федеральными сетями есть трудности, но договориться удается всегда", – подчеркнула Марина Митюшкина.

Подводя итоги встречи, Алексей Фирсов отметил, что диалог получится честным и конструктивным, новая информация найдет отражение в исследовании: "Очевидно, что есть запрос на диалог. Причем мы его видим со всех сторон. Руководство федеральных сетей готово разговаривать с региональными производителями и взаимодействовать: обучать, рассказывать, создавать совместные механизмы и так далее. Здесь не увидел конфликта интересов. Это первый момент. Второй момент – ожидание того, что будут создаваться серьезные механизмы поддержки местного бизнеса за счет только административных решений. Мне кажется, что это как раз тупиковая история, она не будет работать, надо рассматривать ее как негативный сценарий. Развиваться нужно за счет рыночных механизмов, переобучения, программ микрофинансирования и других инструментов. Это тоже важно добавить. Ожидание от федеральной власти по поводу снижения ограничений, отказ от фискальных механизмов в области малого бизнеса. И этот момент я бы тоже учел".

Фото Владимира Огнева.

Татьяна Тихонова