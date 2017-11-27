Программа "Мини Мани" стала победителем всероссийского конкурса интернет-проектов

Запсибкомбанк

XIV церемония вручения Премии Рунета 2017, учрежденной Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациями Российской Федерации, состоялась в 27-й день рождения Запсибкомбанка в Москве 23 ноября.

Премия Рунета является независимой государственной общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета за выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет.

В рамках Премии Рунета были победители 8-го Всероссийского конкурса интернет-проектов "Позитивный контент", вовлекающих детскую и молодежную аудиторию Рунета в активную жизнь как в сети, так и за ее пределами и решающие тем самым актуальные социальные задачи.

Победителем в номинации "Социально ориентированный коммерческий интернет-проект" признана программа детской финансовой грамотности "Мини Мани" от Запсибкомбанка.

В этом году претендентами на победу в конкурсе "Позитивный контент" были 460 проектов, среди которых программа "Мини Мани" отметилась в шорт-листах сразу в двух номинациях: "Лучший образовательный медиапроект" и "Социально ориентированный коммерческий интернет-проект".

"Мини Мани" — это обучающая программа от Запсибкомбанка, созданная для детей и их родителей, которая помогает просто, доступно, эффективно и интересно рассказать ребенку о таких важных понятиях, как деньги, экономия и сбережения, затраты и бюджет, банк и банковские продукты.

"Мы рады, что программу "Мини Мани" по достоинству оценили на всероссийском уровне, и она стала победителем одного из самых престижных конкурсов интернет-проектов. Благодаря признанию заслуг программы мы видим, что банковский проект реализован не зря, победа в конкурсе дает стимул "Мини Мани" развиваться и прирастать новыми направлениями. Мы с огромным удовольствием будем продолжать работать и дальше в интересах финансового развития детей всей страны!" - отметила начальник управления по связям с общественностью ПАО "Запсибкомбанк" Ирина Романенко.

Кстати, сейчас герои программы финансовой грамотности Мини и Мани проводят конкурс для детей в возрасте от 3 до 14 лет - "Новогодний наряд для логотипа Запсибкомбанка" с розыгрышем трех графических планшетов! Дополнительными подарками к планшету станет участие победителя в рекламной компании программы "Мини Мани", а также возможность посетить индивидуальную экскурсию по банку.

Подробные условия конкурса на сайте: /about/obuchayushchie-materialy/finansovaya-gramotnost-dlya-detey/