Сотрудники тюменской областной клиники обеспечены картами "Мир"

Запсибкомбанк продолжает наращивать количество выданных национальных платежных карт "Мир". В октябре 2 300 таких карт получили сотрудники Тюменской областной клинической больницы.

Главный врач ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №1" Сергей Ярцев:

"Запсибкомбанк - надежный партнер нашей больницы более двенадцати лет, карты "Мир" - лишь часть нашей совместной работы. Это удобный платежный инструмент, а в октябре Запсибкомбанк еще и улучшил условия по программе "Бонусы" для классических карт "Мир", так что наши сотрудники одними из первых почувствовали выгоду от сотрудничества с банком".

Карты "Мир" могут получить не только сотрудники бюджетных предприятий, обслуживающихся в Запсибкомбанке, но и все желающие. "Мир" не уступает в удобстве использования и безопасности картам международных систем.

Всего Запсибкомбанк открыл уже более 130 000 национальных платежных карт "Мир".

"Карта "Мир" - удобный и надежный платежный инструмент, 100% банкоматной сети и POS-терминалов Запсибкомбанка в торгово-сервисных предприятиях во всех городах присутствия принимают карты национальной платежной системы", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Платежная система "Мир" – российская национальная платежная система. Оператором национальной платежной системы "Мир" является акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК). Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).