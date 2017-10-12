Банк "Открытие" вступил в Российско-Китайский финансовый совет

Банк "Открытие" вошел в состав Российско-Китайского финансового совета (РКФС) – сообщества коммерческих и некоммерческих организаций России и Китая, основанного в октябре 2015 года для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов финансовых отношений между двумя странами.

Вступление в РКФС позволит банку усовершенствовать механизмы расчетов в рублях и юанях, а также расширить перечень операций в рамках сотрудничества с контрагентами из КНР.

В состав РКФС входят более 50 российских и китайских финансовых институтов, совокупные активы которых превышают 1 трлн долларов. Совет призван выполнять функцию коммуникационного моста между финансовыми институтами России и КНР, а также способствовать активизации российско-китайского сотрудничества в финансово-банковской сфере с целью создания благоприятной инфраструктуры для динамичного развития российско-китайских торгово-экономических отношений.

"Мы рассматриваем КНР как один из наиболее перспективных рынков для развития нашего бизнеса, - отмечает управляющий директор банка "Открытие" Юрий Лекарев. – Членство в РКФС позволит нам расширить сотрудничество с китайскими партнерами по кредитно-денежным операциям и торговому финансированию, а также принять активное участие в обмене новыми технологиями в области электронной коммерции".