Тюменцы чаще остальных уральцев покупают в Интернете обувь и одежду

Тюменцы покупают в интернет-магазинах одежду, обувь, косметику и парфюмерию чаще, чем жители других крупных городов Урала. Об этом свидетельствует статистика "Яндекс.Метрики".

Однако за год посещаемость интернет-магазинов тюменцами упала на 16%. Причиной этого мог стать особенный "сценарий" покупки.. Речь идет о том, что наши земляки, в отличие от жителей других уральских регионов, не пользуются тремя устройствами одновременно, чтобы купить что-либо. Им достаточно увидеть товар один раз и заказать его с того же гаджета, на котором они его нашли.

"Часто популярна модель, когда люди выбирают товар на мобильном телефоне, оформляют заказ на рабочем компьютере, а потом отслеживают заказ дома, – отметил руководитель направления аналитики "Яндекс.Маркета" Владислав Исмагилов. – В нашем графике такой человек учтен трижды. Так что проблема, скорее всего, связана не с тем, что тюменцы вдруг прекратили покупать в интернете, а с количеством устройств на одного пользователя".

В то же время Владислав Исмагилов признал, что общее снижение числа покупателей все-таки очевидно. Даже если представить, что тюменцы перестали покупать что-то с персональных компьютеров, показатели по мобильным устройствам такое падение не компенсируют, пишет "Вслyх.ру".