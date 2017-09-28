Банк "Открытие" провел бизнес-ужин для партнеров

Банк Открытие

Банк "Открытие" в Тюмени провел для партнеров и потенциальных клиентов бизнес-ужин. В ресторан "Максим. Избранное" были приглашены более 20 представителей малого бизнеса.

Гостей приветствовал руководитель тюменской дирекции Западно-Сибирского филиала Виталий Бубнов. Он отметил, что банк "Открытие" всегда уделяет большое внимание сотрудничеству с субъектами малого предпринимательства, предлагая широкий выбор банковских продуктов, разработанных специально для данной категории клиентов.

Заместитель регионального директора по малому бизнесу Западно-Сибирского филиала Станислав Морилов добавил, что банк предлагает предпринимателям уникальные возможности для ведения бизнеса: от финансовых услуг до консультации профильных специалистов.

Приятным сюрпризом для гостей стала дегустация коллекционных вин, проведенная профессиональным сомелье. Мужчинам было предложено продегустировать многолетнее виски, а прекрасная половина человечества пробовала букет полусладких столовых вин.

Приглашенные бизнесмены остались довольны неформальным подходом банка "Открытие" к сотрудничеству, возможностью обсудить различные вопросы с менеджерами финансовой организации в доверительной обстановке "без галстуков".