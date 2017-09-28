Запсибкомбанк вошел в число уполномоченных банков для льготного кредитования аграриев

10:00 28 сентября 2017
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Запсибкомбанк

Запсибкомбанк вошел в число уполномоченных банков для участия в механизме льготного кредитования аграриев в сентябре. Данная программа разработана Министерством сельского хозяйства РФ и является мерой государственной поддержки предприятий АПК. Это значит, что предприятия АПК смогут получить кредит в Запсибкомбанке по льготной процентной ставке – до 5% годовых (при условии одобрения заявки Министерством сельского хозяйства РФ).

Льготное кредитование распространяется на краткосрочные кредиты (до 1 года) и инвестиционные кредиты (от 2 до 15 лет).

Заемщики должны соответствовать требованиям данной программы:

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации;

обладать статусом налогового резидента РФ;

быть зарегистрированным на территории РФ;

в отношении заемщика не должно быть производства по делу о несостоятельности (банкротстве);

не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

"Участие Запсибкомбанка в программах кредитования  Министерства сельского хозяйства РФ и других программах государственной поддержки бизнеса очень значимо для Запсибкомбанка. Мы рады, что сможем выдавать кредиты предприятиям АПК по льготной ставке и тем самым быть полезными для бизнеса, а также способствовать его развитию", - прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Теги: сельское хозяйство , Запсибкомбанк , кредиты , банки , АПК
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