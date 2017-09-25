Запсибкомбанк поздравил первоклассников

Запсибкомбанк

15 сентября в салехардском Центре детского творчества "Надежда" прошел праздник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в этом году впервые сели за парты. "Чествование первоклассников" организованно департаментом образования горадминистрации.

Дополнительный офис "Салехардский" традиционно поздравил первоклассников с таким важным этапом в жизни. В этот день для школьников была подготовлена интересная концертная программа и вручение памятных подарков от Запсибкомбанка.

"Первый класс – это не только веселый праздник, но и большая ответственность, и юным школьникам нужно это понимать. Долгий путь в мир знаний необходимо пройти, чтобы дети, вступив во взрослую жизнь, могли заниматься любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны", - отметил директор ДО "Салехардский" ПАО "Запсибкомбанк" Сергей Лабунский.