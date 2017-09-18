ЦБ РФ подтвердил системную значимость банка "Открытие"

Банк России подтвердил системную значимость банка "Открытие", в очередной раз включив его в список системно значимых кредитных организаций. "Открытие" неизменно присутствует в этом перечне с момента первой публикации в 2015 году.
Всего в перечень системно значимых включены 11 банков. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. Как следует из пресс-релиза ЦБ, помимо "Открытия", в список входят Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Росбанк, Промсвязьбанк, МКБ, Юникредит банк, Райффайзенбанк. На указанные банки распространяются самые жесткие требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III.
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