Банк "Открытие" в центре столицы открыл новый офис

Банк "Открытие" объявил об открытии нового офиса в центре Москвы – допофис "Цветной бульвар" располагается по адресу: Цветной бульвар, д. 2 и работает с понедельника по субботу с 9:30 до 20:00.

В новом офисе доступны все виды услуг для физических и юридических лиц. В офисе представлена простая и понятная система навигации, удобные места ожидания, система управления клиентским потоком, несколько касс. Кроме того, клиенты смогут воспользоваться новыми банкоматами, которые устанавливаются в отделениях банка в рамках программы по обновлению всей банкоматной сети "Открытия".

"Мы продолжаем развивать сеть офисов банка. Сегодня мы открыли уже третий по счету новый офис в городе в этом году. Я очень рад, что теперь клиенты смогут воспользоваться всеми привычными услугами банка еще в одном центральном офисе", — сказал Александр Хенкин, руководитель Московской региональной дирекции банка "Открытие".

Напомним, в этом году банк открыл два новых отделения в центре Москвы: ДО "Парк Культуры" (Зубовский бульвар, д. 29) и ДО "Семеновский" (ул. Щербаковская, д. 3). Кроме того, открылся после ремонта офис банка на Кутузовском проспекте.

Ознакомиться с полный списком офисов и банкоматов банка в Москве можно здесь.