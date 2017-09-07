Банк "Открытие" подарил медоборудование Няганской поликлинике

Банк Открытие

Банк "Открытие" презентовал Няганской городской поликлинике автоматический цифровой измеритель артериального давления и частоты пульса. Прибор помогает выявлять помолодевшее в последние годы заболевание – гипертонию.

"Появление такого оборудования, где каждый желающий без труда сможет узнать свое давление и пульс, очень важно для наших пациентов", – отметил главврач БУ "Няганская городская поликлиника" Ильмир Заманов.

Банк "Открытие" выделил средства на приобретение прибора в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития с администрацией Няганя. Финансовая организация за годы работы в городе зарекомендовала себя как социально ответственный банк.

"Мы, как и все предыдущие годы, проводим комплексную социальную политику, выделяя средства на реализацию знаковых для Нягани программ, а также предлагая выгодные банковские услуги пенсионерам, малообеспеченным горожанам", – подчеркнул руководитель дирекции "Юго-Западная" Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Евгений Рысак.

Оборудование установили в фойе поликлиники. Пациенты уже дали положительную оценку работе прибора. В течение дня свое давление здесь узнали порядка 200 горожан.