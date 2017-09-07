ИНФОТЕХ-2017: на форуме будет интересно даже детям

X Всероссийский форум "Электронное правительство – современный механизм управления регионом" и специализированная выставка "Информационные технологии Тюменской области " "ИНФОТЕХ-2017" пройдут в Тюмени 13-14 сентября. На площадка будет осуждаться актуальные тенденции реализации электронного правительства и развития отрасли в целом.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

В текущем году новой темой не только для "ИНФОТЕХ-2017", но и для страны в целом стала цифровая экономика. Такие приоритеты в стратегии развития информационного общества были заданы Президентом РФ в июле текущего года.

Данной теме будет посвящено две секции во второй день форума: "Цифровая экономика региона" и "Умный город в цифровой экономике". Здесь обсудят цели и задачи цифровой трансформации, необходимые условия для создания "Умных городов", их финансирование и инфраструктуру. Также продолжится обсуждение и комплекса "Безопасный город", который насчитывает в Тюменской области уже несколько тысяч камер видеонаблюдения, позволивших значительно повысить уровень безопасности в городах.



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наиболее масштабное обсуждение в рамках мероприятия получит вопрос и информационной безопасности, чему будет посвящена секция "Информационная безопасность со знанием дела". В течение нескольких часов эксперты со всей страны будут делиться опытом защиты от хакерских атак, новыми решениями в вопросе защиты данных, в том числе и при предоставлении гражданам электронных госуслуг, а также в процессе перехода на импортозамещающие продукты.



ОРГАНЫ ЗАГС

Впервые на "ИНФОТЕХ 2017" состоится секция, посвященная ИК технологиям в органах ЗАГС. Здесь соберутся представители со всей страны с целью освещения практики регионов.



УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Опыт региона будет представлен на примере тюменского филиала первой электронной библиотеки России – президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и ресурсного центра "1С-Медицина-Регион", занимающегося уникальной информатизацией здравоохранения. Для участников будет проведена экскурсия в областную клиническую больницу № 1, где уже внедрена ERP-система, которую разработали тюменские специалисты в сотрудничестве с ведущим российским поставщиком делового программного обеспечения, что позволило решить ряд наболевших вопросов системы здравоохранения. Созданный программный комплекс не имеет аналогов в стране и уникален тем, что охватывает всю деятельность медицинских организаций: от процессов оказания медицинской помощи в стационарах и амбулаторном звене, до процессов складского и бухгалтерского учета.



ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ

"ИНФОТЕХ-2017" станет интересной площадкой не только для опытных экспертов, но и для школьников, студентов и молодых специалистов. Наиболее востребованным форматом уже стала дискуссионная площадка "Профессии будущего", на которой мэтры ИТ делятся своим опытом, прогнозируют пути развития индустрии и помогают участникам сориентироваться в профессиональной среде. Состоится ряд мастер-классов по работе с 3D-ручкой, художественной пайке, программированию на Scratch, изготовлению спиннера и ежедневника, мультипликации. В течение двух дней будут работать интерактивная площадки по пилотированию квадракоптеров и трасса "Кубок РТК:Тюмень".

В первый день форума пройдет церемония награждения победителей конкурса "МОЯ ИТ-идея" и Чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора.

Более подробная программа - на официальном сайте