S&P подтвердило рейтинг банка "Открытие" на уровне "В+"

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка "Открытие" на уровне "В+", оставляя банк в списке CreditWatch Negative в связи с возможным давлением на показатели фондирования и ликвидности. Агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг банка на уровне "В".

По оценке аналитиков агентства, к середине августа банк "Открытие" стабилизировал отток средств клиентов, сохраняя стабильные запасы ликвидности. Как сообщал ранее управляющий директор "Открытия" Анатолий Предтеченский, основной объем возвратов средств клиентов носил плановый характер и был обеспечен заблаговременно созданной избыточной подушкой ликвидности, что прослеживается из показателей нормативов ликвидности, которые выполнялись с большим запасом.

Показатель Н2 (мгновенная ликвидность) на 1 августа почти в 5 раз превысил нормативное значение и составлял 74% (норматив не менее 15%). Показатель Н3 (текущая ликвидность) превышал норматив более чем в 3,5 раза и составлял 185,8% (нормативное значение – не менее 50%). Показатель краткосрочной ликвидности (Н26) составлял 97% при нормативе не менее 80%.

Агентство S&P оценивает показатели ликвидности как адекватные и отмечает, что у банка нет крупных долговых обязательств, которые были привлечены на открытом рынке и сроки погашения которых наступают в ближайшие полгода.

Агентство также подчеркивает значимость банка "Открытие" для российской финансовой системы, обусловленную его значительной рыночной долей и ролью в российском банковском секторе. "Банк "ФК Открытие" был включен в опубликованный Банком России перечень 10 системно значимых финансовых организаций. В связи с этим мы полагаем, что существует "умеренно высокая" вероятность получения экстраординарной поддержки от государства в случае необходимости. Как следствие, мы ожидаем, что банк сможет получить дополнительную краткосрочную поддержку от Банка России в случае увеличения оттока средств, а также считаем, что он будет иметь доступ к необеспеченным кредитным ресурсам Банка России", - отмечают аналитики S&P.

"Подтверждение рейтинга S&P свидетельствует об устойчивости бизнеса банка к событиям, происходящим в финансовом секторе, - отметил управляющий директор "Открытия" Анатолий Предтеченский. – Речь идет как о рейтинговой реформе, так и об информационной атаке на крупные частные банки. Благодаря заблаговременно созданной подушке ликвидности, банк "Открытие" на протяжении всего этого времени продолжал работать и обслуживать клиентов в штатном режиме и на текущий момент обладает достаточным ресурсом не только для поддержания всех нормативов на должном уровне, но и для дальнейшего эффективного развития бизнеса".