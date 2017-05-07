В Тюмени готовится к запуску завод по выращиванию муксуна

На новом заводе по выращиванию рыбы в Тюмени заканчиваются наладочные работы. В течение месяца на предприятие завезут первых мальков муксуна для зарыбления местных водоемов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, завод будет не только производить рыбу, но и станет практической базой для студентов профильных специальностей.

"Студенты смогут приобрести профессиональные навыки по направлению "Водные ресурсы и аквакультура", не выезжая за пределы Тюмени, а также получат возможность на базе предприятия проводить лабораторные исследования", - прокомментировал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев.

По словам эксперта, популяция муксуна в последнее время значительно сократилась из-за бесконтрольного отлова рыбы. Задача нового завода – восполнить дефицит и обеспечить регион живой рыбой.