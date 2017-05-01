Тюменские рыбоводы решают вопрос с дефицитом пеляди

Тюменские рыбоводы этой весной испытывают недостаток рыбопосадочного материала сиговых видов. О том, как избежать дефицита пеляди, говорили на рабочем совещании в департаменте АПК Тюменской области.

Как объяснила исполняющая обязанности начальника отдела рыбоводства департамента АПК Инна Козлова, форс-мажорные обстоятельства связаны с тем, что основные запасы рыбопосадочного материала, сосредоточенного в Госрыбцентре, были направлены на Ямал, для проведения компенсационных мероприятий в районе порта Сабетта. А предприятия, которые вовремя не заключили договоры, остались без рыбопосадочного материала.

По словам заместителя директора ФГБНУ "Госрыбцентр" Сергея Давыденко, эта ситуация сохраниться и в 2018 году, потому что проект "Сабетта" рассчитан до этого периода. Покрыть дефицит рыбопосадочного материала сиговых учреждение планирует за счет увеличения производства в полтора-два раза. Частично закрыть потребность тюменских предприятий в рыбопосадочном материале предложил генеральный директор ОАО "Пышма-96", финансовый директор ООО "Тюменский рыбопитомник" Юрий Водилов. Предприятие может поставить до 160 мл. шт. икринок в год. Кроме того, Юрий Водилов порекомендовал рыбоводам обратить внимание на производство стерляди, которая вполне может составить конкуренцию пеляди.

По итогам совещания участники приняли решение о заблаговременном сборе заявок на приобретение рыбопосадочного материала от хозяйств и частных предпринимателей до октября 2017 года, пишет "Тюменская oбласть сегодня".