Запсибкомбанк принял участие в выставке "Ярмарка недвижимости. Кредитование и услуги – 2017"

Запсибкомбанк

Нижневартовская торгово-промышленная палата при участии администрации города провела ежегодную городскую специализированную выставку "Ярмарка недвижимости. Кредитование и услуги – 2017", в которой традиционно участвовал дополнительный офис "Нижневартовский" ПАО "Запсибкомбанк".

Для жителей и предприятий города специализированная выставка является крупным событием рынка недвижимости. На мероприятии горожане получили подробную информацию о специальных предложениях ПАО "Запсибкомбанк" по жилищному кредитованию, автокредитованию и потребительским кредитам, а также от агентств недвижимости и официальных застройщиков — о действующих предложениях по приобретению коммерческой и жилой недвижимости на территории Нижневартовска и Нижневартовского района.

Многие жители города отметили, что Запсибкомбанк всегда готов предложить самые выгодные условия по всем видам кредитования.

"Станьте хозяином новой квартиры с ипотекой от 10,75% от Запсибкомбанка и подарите близким исполнение желаний!" — это те заветные слова, которые мы рады произносить нашим клиентам, обращающимся в офисы", — рассказала директор ДО №57 "Нижневартовский" Елена Коробцева.