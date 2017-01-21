Тюменский "Стеклотех" продолжит модернизацию производства в 2017 году

Тюменский завод стеклотары "Стеклотех" в 2017 году планирует приобрести дополнительную линию для производства бесцветного стекла в облегченном варианте, сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам генерального директора завода Елены Острягиной, модернизация производства входит в основные задачи на 2017 год. На предприятии внимательно следят за изменением спроса. В последнее время облегченная тара начинает завоевывать новые сегменты рынка. В частности, на нее обратили внимание водочные заводы.

"Понятно, что это, прежде всего, касается массовых видов продукции, марок, которые не подразумевают эксклюзивности. Выгода для производителя прямая - поскольку используется меньше стекла, сокращается цена на бутылку", - пояснила она.

Еще одним новшеством на "Стеклотехе" может стать декорирование бутылки. Оно используется при изготовлении эксклюзивной продукции, например, патинирование, то есть возможность сделать бутылку матовой.

"Используя новые технологии, мы сможем существенно расширить ассортимент и привлечь новых заказчиков", - убеждена Елена Острягина.