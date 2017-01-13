Южнее Тюмени появится третье транспортное кольцо

Специалисты "Уралуправтодора" приступили к проектированию трассы, которая свяжет Московский (через Успенку), Червишевский (через Червишево), Ялуторовский (через Богандинский) и Тобольский тракты (через Борки). Об этом сообщила "ТСН".

Проектная документация должна быть разработана в 2017–2018 годах, а в 2021 году будет уже построен первый этап дороги. Новая трасса обладает сразу двумя особенностями. Прежде всего, она пройдет мимо биатлонного комплекса "Жемчужина Сибири", что сделает этот объект гораздо более доступным. На сегодня комплекс находится в стороне от больших дорог, до ближайшей из них (Червишевский тракт) необходимо ехать 17 км.

Второе: поскольку "Уралуправтодор" является подразделением "Росавтодора", то третье транспортное кольцо будет федеральной трассой, что коренным образом отличает его от прочих проектов объездных дорог вокруг Тюмени.

Напомним, что сейчас подходит к завершению строительство первого транспортного кольца. На данный момент построены 48 км, остается проложить еще порядка 10. В конце прошлого года Восточный обход дошел до деревни Быкова, впереди строительство мостов через старые ветки Тобольского и Ялуторовского трактов, а также через железную дорогу.

К сожалению (или к счастью - город-то растет), за время строительства Южный обход успел превратиться в городскую улицу Федюнинского. А это значит перекрестки и светофоры, которые ограничивают движение. Поэтому сейчас на Федюнинского возводятся двухуровневые развязки, чтобы улица вновь стала магистралью непрерывного движения, как это и задумывалось изначально.

Однако городская улица - это все равно городская улица. И пускать по ней транзитный транспорт не самое удачное решение. В связи с чем параллельно проектируется второе транспортное кольцо, которое также будет иметь статус региональной дороги. Маршрут ее пока не объявлялся, но даже если город поглотит и новую трассу, то вряд ли он когда-нибудь дорастет до Червишево и Богандинского, через которые собирается проектировать дорогу "Уралуправтодор".

Евгений Сидоров