На двух участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск на ночь перекроют движение

На трассе Р-404 ночью 3 декабря перекроют движение в связи с перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов, сообщает Уралуправтодор.

Перекрытие планируется на съезде 1В транспортной развязки на км 244 (подъем с автомобильной дороги а/д "Тобольск - Нефтехимический комбинат" на а/д Р-404 в северном направлении) с 00:30 до 09:30, а также на 252 - 244 км (в обоих направлениях) с 00:45 до 08:30.

Маршрут объезда осуществляется по Тобольску: транспортная развязка а/д Р-404 "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск" км 244 - просп. Дзираева - просп. Менделеева - ул. С.Ремезова - ул. Защитинская - Уватский тракт - выезд на кольцевую транспортную развязку а/д Р-404 "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск" км 252+300 и в обратном направлении.

Автомобилистов призывают быть внимательными и учитывать этот факт при построении маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).