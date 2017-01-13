В Тюменской области появится еще одна федеральная дорога до Ишима

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В марте трасса Курган-Макушино-Бердюжье-Ишим станет федеральной. Об этом в начале декабря уже сообщал портал NG72.ru, а сегодня со ссылкой на заместителя генерального директора "Уралуправтодора" Дениса Бажуру данную информацию подтвердил "Вслух.ру".

Для Тюмени это означает, что через регион пойдет больше транзитных автомобильных грузов в направлении от Челябинска до Омска, что создаст условия для развития придорожных сервисов. На сегодняшний день в этом направлении пролегают 4 маршрута. Наиболее привлекательный лежит через Курган и казахский город Петропавловск. Это федеральная трасса и самый короткий путь (всего 818 км). Но его прохождение омрачается необходимостью стоять в очередях на двух пограничных пунктах пропуска. А экономия на топливе нивелируется необходимостью оплачивать казахскую страховку, как утверждает "Свободная Пресса".

Еще одна федеральная трасса обходит Казахстан стороной, заходя в Тюменскую область. Это маршрут через Курган и Тюмень. Правда, он обходит южных соседей России совсем уж сильно, увеличивая путь на 276 км. Поэтому водители поневоле "срезают" расстояние, проезжая по региональным дорогам удручающего порой качества. Если из Челябинска ехать на Тюмень через Шадринск, а не Курган, дорогу модно сократить на 50 км. А если из Шадринска ехать не на Тюмень, а на Ялуторовск, дорога сократится еще на 86 км.

Наконец, самый короткий из альтернативных Казахстану вариантов, сравнимый по времени и стоимости прохождения, это как раз путь через Курган, Макушино и Бердюжье на Ишим. Он длиннее своего южного "собрата" всего лишь на 105 км. К сожалению, состояние дороги оставляет желать лучшего. В прошлом году редактор Авто@Mail.Ru Петр Баканов вместе с немецкими путешественниками проехал всю Евразию от Магадана до Лиссабона на автомобиле Volkswagen Touareg. Вот какие впечатления остались у него от попытки избежать пересечения границы с Казахстаном:

<...> участок Омск-Ишим-Бердюжье-Макушино-Курган-Челябинск запомнился отвратительными дорогами, частыми участками ремонта и низкой скоростью передвижения. В районе Бердюжья грязь на дороге такая, будто вчера сошел снег. В Курганской области дела обстоят немногим лучше, к тому же вдоль трассы нет нормальной сотовой связи. Короче говоря, впечатления от участка Омск-Челябинск остались не очень приятными. Примечательно, что именно здесь нам встретилось огромное количество сломанных машин.

Теперь же, когда дорога получит статус федеральной (Денис Бажура пообещал, что это случится в марте), появляется надежда, что благодаря изменению требований (например, стандарт для федеральных дорог предусматривает четыре полосы движения) путь через Тюменскую область станет более конкурентоспособным по сравнению с Казахстаном.