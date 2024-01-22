Новый Обход Тюмени нужно строить с привлечением внебюджетных инвестиций, считают в правительстве РФ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на строительство дорожной инфраструктуры необходимо привлекать внебюджетные инвестиции, в частности, по такой схеме может быть построен обход Тюмени, пишет РИА Новости.

"Мы обсуждаем обход Тюмени. Ну зачем его только за бюджетные деньги строить? Может быть 50% бюджетного (финансирования - ред.), 50% внебюджетного", - цитирует агентство слова Хуснуллина со Дня строительной отрасли и ЖКХ на выставке-форуме "Россия".

В целом по стране, по его словам, к строительству транспортной инфраструктуры нужно привлекать внебюджетные источники финансирования. "Транспортное строительство нам нужно усилить именно с точки зрения привлечения внебюджетных инвестиций", - подчеркнул вице-премьер.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что все планы в сфере дорожного строительства должны быть реализованы в полном объеме, при этом особое внимание надо уделить "расшивке" узких мест на Дальнем Востоке. В числе приоритетов он назвал дальнейшее развитие трассы "Восток", которую предстоит продлить до Екатеринбурга и Тюмени, построить обходы Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово и Канска.

Ранее сообщалось, что строительство второго транспортного кольца вокруг Тюмени вошло в пятилетний план дорожного строительства РФ. На 2026-2027 годы запланировано финансирование строительства 20,4 километра дорог на участке от автомобильной дороги "Тюмень - Боровский - Богандинский", срок ввода в эксплуатацию - после 2028 года. Работы будут вестись в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".