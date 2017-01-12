Тюменец рассчитывает изменить по всей стране практику банкротства граждан

Дело о банкротстве жителя Тюменской области Александра Волкова добралось до Верховного суда и газеты "Ведомости". Как отмечает источник, у тюменца имеется 5,4 миллиона рублей долга перед 17 кредиторами, однако арбитражный суд отказал ему в признании банкротом на том основании, что у должника нет имущества для хотя бы частичного удовлетворения требований кредиторов.

По словам опрошенных газетой юристов, в законодательстве о банкротстве нет такого основания для отказа в признании банкротом, как отсутствие имущества. Тюменский юрист, участника областного Клуба экспертов Елена Попова тоже недоумевает:

Ситуация, конечно, странная. Если бы было чем рассчитаться, то не надо было бы банкротиться.

Отказ судей в признании граждан банкротами в связи с отсутствием у них подлежащего реализации имущества встречается нередко. Вряд ли он вызван необходимостью борьбы с недобросовестными должниками, которые набирают заведомо невозвратные кредиты. Ведь для таких случаев введена уголовная ответственность за преднамеренное банкротство по статье 196 УК РФ (предусматривает до 6 лет лишения свободы). Возможно, за этим стоит простое неприятие идеи, что кто-то может получить право не платить по кредитам.

В то же время в западных странах (институт персонального банкротства возник в Канаде в 1919 году, а в 1926 году его переняли США) необходимость института банкротства граждан обосновывается заботой о стимулировании экономического роста. Правительства намеренно подталкивают банки к активной выдаче кредитов, чтобы они разгоняли экономику. Банки знают, что когда начнется кризис, правительство выкупит у них проблемные кредиты, проведет неплатежеспособных заемщиков через банкротство, после чего банки снова смогут выдавать этим же людям кредиты и тем самым подталкивать экономический рост.

В нашей стране пока что преобладают иные ценности. Здесь стимулирование экономического роста не является абсолютной ценностью. Например, Центральный банк разрешает выдавать микрозаймы под 795% годовых (при потребительской инфляции 7,1%, то есть в 100 с лишним раз ниже). Розничный оборот товаров и услуг, как отмечает ВШЭ, сократился с октября 2014 года по ноябрь 2016 года на 15,4%, и не предпринимается никаких мер для его восстановления. Возможно, что-то изменится благодаря решению Верховного суда по делу тюменца Александра Волкова.