Клиенты "Билайна" могут получить кредит под 730% годовых

Работающая под брендом "Билайн" компания "ВымпелКом" осуществила по своей абонентской базе sms-рассылку, уведомляющую об "удобном способе быстро получить деньги". Как передает РБК, ​сервис предоставляет партнер сотового оператора компания "МКК Ваш Успех" (бренд "Просто Кредит 24"). Она выдает моментальные микрозаймы в размере от 3 до 15 тысяч рублей на срок от семи дней до месяца под 2 процента в день. Если перемножить на количество дней в году, то получится 730% годовых.

Напомним, что статья 6 федерального закона "О потребительском кредите (займе)" не позволяет устанавливать полную стоимость потребительского кредита в размере больше, чем на треть по сравнению со среднерыночным значением, которое высчитывает Центробанк. Согласно последней публикации ЦБ, предельные значения полной стоимости потребительских микрозаймов без обеспечения сроком до 30 дней включительно и на сумму не более 30 тысяч рублей составляют 795,152% годовых. Таким образом, процентная ставка от партнеров "ВымпелКома" полностью соответствует требованиям закона.

Почти одновременно с "Билайном" начал выдавать своим абонентам микрокредиты и МТС. "МегаФон" пока не вышел на рынок микрокредитования, а Tele2 анализирует спрос на данные услуги среди своих абонентов. Главного эксперта Frank Research Дмитрия Тарасова заинтриговало то, что сотовые операторы выходят на рынок кредитования не самостоятельно, а с помощью партнеров:

По сути, для грамотной оценки рисков у них достаточно своих массивов данных, однако они могут осторожно входить на этот рынок для минимизации потерь.

В то же время не следует забывать, что рынок кредитования не является для мобильных операторов новым. Так, "Билайн" предлагает своим клиентам кредитные карты с лимитом до 300 тысяч рублей.