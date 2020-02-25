Топ мероприятий на Масленицу в Тюменской области

Популярный проект "Афиша Тюмень" подготовил Топ мероприятий в честь Масленицы, которые пройдут в Тюменской области.

Тур "Масленица на Казачьем подворье" (0+)

Во время путешествия в Нижнетавдинский район вы познакомитесь с историей древнего языческого праздника. А на Казачьем подворье, после знакомства с "придворной" живностью: кабанами, козами, лошадьми, гончими и борзыми, вас ждут : театрализованная концертная программа, казачьи забавы, стеношные бои, взятие "Снежного городка", призовой столб….

Во время праздника Вы сможете отведать масленичные блины, шашлыки, казацкий кулеш и травяной чай; приобрести сувениры и "разный товар" на праздничной ярмарке, покататься на конях, принять участие в розыгрыше призов… А юных посетителей ждут специальные детские игровые площадки.

Завершится праздник традиционным сжиганием Чучела и посвящением в КАЗАКИ и КАЗАЧКИ юных участников путешествия.

Программа тура:

11:30 Отправление от музея им И.Я. Словцова (ул. Орджоникидзе, 63)

12:15 Прибытие на "Казачье Подворье"

12:15 - 16.00 Посещение праздника Масленицы на Казачьем подворье

16:00 Отправление в Тюмень

16:45 Прибытие в Тюмень к музею им И.Я. Словцова (ул. Орджоникидзе, 63)

Когда: 29 февраля с 11:30

Где: Отправление от музея им И.Я. Словцова (ул.Орджоникидзе, 63)

Стоимость: 860 руб/чел (дети до 6 лет 710 руб/чел)

Масленичные заезды (6+)

Тюменских педагогов и родителей с детьми приглашают на групповые Масленичные заезды, которые пройдут с 20 по 29 февраля.

Это отличная возможность подружить ваш класс и ярко проводить зиму, сжигая чучело масленицы и поедая блины!

Когда: с 20 по 29 февраля

Где: база отдыха "Верхний бор" (11-й км Салаирского тракта, 1)

Стоимость: уточнять по телефону 380-372

Городская детская "Масленица" (0+)

Дворец национальных культур "Строитель" совместно с Тюменской областной общественной организацией "Общество русской культуры", Южно-Тобольским отдельским казачьим обществом, национально-культурным обществом "Автономия "Беларусь", Тюменской областной общественной организацией "Украинцы Тюменской области", Тюменской областной общественной организацией "Ассоциация чувашей "Таван" приглашает на праздник.

В программе праздника:

11:00 Национальные игры и забавы, хороводы, выставка изделий декоративно-прикладного творчества, ярмарка сладостей, блинов, "постряпушек";

12:00 "Как Емеля Масленицу встречал". Встреча с Емелей и загадки Лешего. Сложные испытания Зимушки-Зимы и ловля солнышка с Весною – Красной. Загадки Скоморохов и "поленница" Бабы Яги;

13:00 Продолжение праздника. Песни, танцы и масленичные обряды в исполнении детских творческих коллективов русской, казачьей, белорусской, украинской и чувашской культуры. Самые активные участники праздника получат сладкие призы.

Когда: 29 февраля с 11:00

Где: сквер им.Ю.Куталова (за зданием ГАУК ТО "ДНК "Строитель", ул.Республики, 179)

Вход свободный!

Масленица в Тобольске (0+)

На праздник "Широкий разгуляй-Масленица", который по доброй традиции, состоится в туркомплексе "Абалак", приглашаются жители и гости Тобольска. Организаторы решили удивить всех уникальной программой, основанной на исторических традициях праздника.

Как и раньше, развлекательная часть праздника в Абалаке будет содержать хороводы, сибирское угощение, забавы, игры, катание на лошадях, конкурсы с призами. Для гостей в Абалаке будут подавать блины с разнообразными начинками: с маслицем, со сметанкой, с брусничкой, с красной икоркой.

Каждый сможет окунуться в атмосферу одного из любимых русских праздников, стать ее частью и ознакомиться с традициями предков. Подробности по тел: 8 (345) 633-12-79.

Когда: 29 февраля с 12:00 до 16:30

Где: Туристический комплекс Абалак, г. Тобольск

Стоимость: 100 рублей (детям до 7 лет бесплатно)

Народный тур с тюменской бабкой в столицу гигантских блинов г. Ялуторовск (0+)

Программа:

8:30 – сбор группы у ЖД вокзала (ул. Привокзальная, 22)

8:40 – 10:40 – переезд в г. Ялуторовск (без указания мест)

10:40 — 12:00 – прогулка по Ялуторовску, смотр "Масленичного хода" во главе с главной тещей и командой блинопеков.

12:00 – 16:00 – праздничные гуляния "Сибирская масленица в Ялуторовске". Зажигательная театрализованная программа и молодецкие игры, затеи с участием ряженых и конкурсы, дающие хороший заряд бодрости и весеннего настроения на излете затянувшейся зимы.

Во время праздника пройдет не шуточная "БИТВА БЛИНОПЁКОВ". Участники будут состязаться в выпекании гигантских блинов.

17:20 – переезд в г. Тюмень (без указания мест)

19:00 – прибытие в г. Тюмень

Для поездки в Ялуторовск быть одетым в удобной и очень теплой одежде и обуви!

В стоимость входит:

- проезд на электропоезде,

- услуги групповода - базарная баба Евфимия.

Подробности: 8-9044-93-70-88

Когда: 1 марта в 8:30

Где: старт от ЖД вокзала (ул.Привокзальная, 22)

Стоимость: 350 рублей для взрослого, 200 рублей для ребенка

Автобусная экскурсия "Сибирское богатство — Ялуторовск" (12+)

Тюменское музейно-просветительское объединение пришлашает вас в славный город Ялуторовск на празднование широкой Масленицы. Вы побываете в краеведческом музее и доме декабриста М.И. Муравьева-Апостола, сможете принять участие в масленичных гуляниях на Сретенской площади и узнаете, почему Ялуторовску присвоено звание "Блинная столица России".

Программа экскурсии:

09:30 – выезд из Тюмени, путевая экскурсия

11:00-12:00 – прибытие в г. Ялуторовск, экскурсия по Краеведческому музею

12:00-12:50 - экскурсия в музее ""Дом М.И. Муравьева-Апостола"

13:00-13:40 – обед в городском кафе

13:50-15:30 –участие в праздничных мероприятиях на Сретенской площади

15:30 – выезд из г. Ялуторовска

17:00 – ориентировочное прибытие в г. Тюмень

Продолжительность: 8 часов

ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).

Когда: 1 марта в 9:30

Где: старт экскурсии от Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул.Советская, 63)

Стоимость: взрослый - 1250 рублей, детский - 950 рублей, пенсионеры и студенты – 1000 рублей (обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено)

Широкая Масленица (0+)

Самые смелые и ловкие испытают себя в кулачных боях, милые девушки сплетут самую большую косу , юных гостей порадует красочное театральное представление на сцене , всем по душе придутся масленичные игры и казачьи забавы, а красавица Весна в своей Резиденции встретит со всей теплотой и любовью.

Кроме того, любой желающий сможет принять участие в конкурсе на лучшее чучело Масленицы. Конечно, не обойдется и без ценных призов . Каждый час на сцене будут разыгрывать различные призы и подарки от партнеров праздника.

Когда: 1 марта в 12:00

Где: Набережная реки Туры, Масловский взвоз

Вход свободный!

Продолжение и подробности на сайте.