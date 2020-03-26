Выпадение волос тюменцы могут остановить без операций

С проблемой выпадения волос сталкивается большинство людей. Считается, что в норме человек теряет до 100 волосков в день. Для проверки запустить пальцы в волосы у корней и провести к кончикам: если в руке осталось 3-5 волосков, беспокоиться не о чем. А если больше? Это повод обратиться к специалисту и установить причины выпадения.

Решить широкий спектр проблем, положительно влияя на атрофированные и мертвые луковицы, без операции по пересадке волос помогает лечение с помощью введения специальных коктейлей в кожу головы. Остановить выпадение волос, улучшить их внешний вид и ускорить рост с помощью таких технологий помогут специалисты тюменского многопрофильного медицинского центра SmartClinic.

В арсенале врачей находятся коктейли с аминокислотами и микроэлементами, которые оказывают благотворное влияние. В результате активизируется рост и развитие волосяных луковиц: корни получают полноценное питание всеми необходимыми элементами, наполняются энергией и приобретают дополнительную силу, что приводит к увеличению густоты и объема шевелюры. Кроме того, улучшается кровообращение кожи головы, нормализуется работа сальных желез, исчезает перхоть, себорея и сухость кожи головы, проходят воспалительные процессы.

Стоит помнить, что причины выпадения волос могут быть самыми разными, и именно от них зависит состав и дозировка коктейлей с аминокислотами. Поэтому перед началом терапии обязательно нужно проконсультироваться со специалистом. Только врач сможет назначить верное и действительно полезное лечение.

Узнать подробности и записаться на консультацию в медицинский центр SmartClinic можно по телефону +7 (3452) 56-01-03. Подробнее об этой и других процедурах – на официальном сайте клиники.